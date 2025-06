Vanavond trekt in de loop van de avond, maar de timing is onzeker, waarschijnlijk een onweer door onze provincie. Tijdelijk krijgen we dan veel neerslag en kans op hagel en felle windstoten. Lokale schade en/of overlast zijn daarbij zeker mogelijk. Ook later in de nacht is nog een onweersbui mogelijk. De temperaturen zakken niet onder de 17 graden.

Morgen is het minder warm, maar we halen toch nog altijd 24 graden. Er duiken dan af en toe wat wolken op maar het blijft droog, net als zondag, we halen dan 21 graden.

Volgende week gaat de zomer een versnelling hoger schakelen, vooral vanaf woensdag.