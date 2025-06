Het zal vandaag het warmst worden in de grote steden en in laaggelegen gebieden. Lokaal zijn temperaturen rond de 33 tot zelfs 34 graden mogelijk, vooral in Vlaanderen. In het westen van West-Vlaanderen zou een noordelijke wind de temperaturen onder de 28 graden moeten houden, aan de kust zal het kwik normaal niet stijgen boven de 25 graden. Ook in de Ardennen kan het 30 graden worden. Morgen wordt het koeler en zijn enkel maxima van 32 graden verwacht in Limburg.