Morgen start koud en ook verder in de dag halen we een maximale temperatuur van slechts 2 graden. Daarbij valt er overdag ook mogelijk wat sneeuw, overgaand in natte en smeltende sneeuw. In de nacht van zondag op maandag vriest het nergens meer.



Begin volgende week krijgen we geleidelijk aan weer hogere temperaturen, maar dat gaat op maandag met veel regen gepaard. Er kan makkelijk tot tien liter water per vierkante meter vallen. Tegen het einde van volgende weken halen we weer dubbele cijfers als maximale temperatuur.