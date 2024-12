Vanavond en vannacht is het droog met minima rond 4 of vijf graden en de wind neemt verder langzaam af.

Morgen lijkt de betere dag van de week te kunnen worden. Het zou dan droog blijven met minder wind en maxima overdag rond 8 graden. Er komt later zaterdag wel weer zachtere lucht onze kant uit, met regen en wind: zaterdag is herfstig bij 10-11 graden.



Ook zondag is nat en wisselvallig met regen of buien en ook weer veel wind uit het noordwesten. Dan halen we nog een graad of 8. Maandag vallen nog wat verspreide buien, maar vanaf dinsdag lijkt het droog te blijven. Het blijft wel erg zacht.