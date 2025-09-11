9°C
Weerbericht

Bewolk­te dag met lokaal kans op buien

Gerard Vanacker Klerken 20260130 084038

Gerard Vanacker

Vandaag verloopt grotendeels grijs en bewolkt, wat nevelig en meest droog. Toch is tijdelijk en lokaal wat lichte motregen of regen niet uitgesloten. Daarbij zien mogelijk ook eens een streepje zon en maxima die naar 8-9 graden gaan. De zuidoostelijke tot zuidelijke wind blijft zwak.

Vanavond en vannacht is dat hetzelfde beeld met minima rond 4-5 graden.

Dat is ook morgen het geval. Wolken, wat korte opklaringen en kans op wat gedruppel. Maxima ook dan rond 8-9 gaden bij een zwakke zuidoostelijke wind.

Maandag zien we nog meer van hetzelfde. Er zit amper variatie in het weerbeeld. Dinsdag kan het wat meer gaan regenen.

De opwarmende trend zet zich ook dieper in de nieuwe week verder met later volgende week een graad of 10 en licht wisselvallig weer.

Geert Naessens
Weer

Weerfoto
Weerbericht

Intense regen bij 6 graden
2026 01 23 103507 Heestert Willy Huys
Weerbericht

Veel zon en zachte temperaturen, geen winter in zicht
Weer
Weerbericht

Bewolkt, maar droog weer

Weer

