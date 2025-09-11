Vanavond en vannacht is dat hetzelfde beeld met minima rond 4-5 graden.

Dat is ook morgen het geval. Wolken, wat korte opklaringen en kans op wat gedruppel. Maxima ook dan rond 8-9 gaden bij een zwakke zuidoostelijke wind.

Maandag zien we nog meer van hetzelfde. Er zit amper variatie in het weerbeeld. Dinsdag kan het wat meer gaan regenen.

De opwarmende trend zet zich ook dieper in de nieuwe week verder met later volgende week een graad of 10 en licht wisselvallig weer.

