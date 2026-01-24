Morgen wordt het wat zachter met maxima rond zes tot acht graden. Er valt dan al eens een bui. Vooral in de ochtend, maar in de middag is het veelal droog. De nachten blijven wel koud.

Tegen het einde van de week worden de neerslagkansen groter en kan de temperatuur mogelijk ook nog iets hoger gaan zitten tot rond acht à negen graden. Toch zijn er dan zeker ook droge perioden met wat zon.

Die opwarmende trend zet zich na het weekeind verder met later volgende week een graad of tien en licht wisselvallig weer.