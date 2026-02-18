Bewolkt en winderig, later opklaringen
Brugge - © Frank Vergucht
Vandaag is weliswaar zacht met maxima vanmiddag van 12-13 graden, maar het is bewolkt en winderig. Er zijn uitschieters mogelijk van 50-60 km per uur. Later in de middag trekt ook een storing door met wat regen of wat buien.
Vanavond en vannacht is het droog en later ook flink opklarend. De temperaturen zakken tegen de ochtend naar 3 tot 5 graden met een fors afnemende wind.
Morgen is het meest droog al blijft een bui wel mogelijk. Het wordt opnieuw een graad of 12-13 en in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Er is wel minder wind.
Volgende week ziet er ook lente-achtig uit met veel zon en telkens hoge maxima. Dan halen we weer 15 graden en het blijft overwegend droog.
Maandag trappen we die periode al af met veel zon en maxima die gemakkelijk al naar 15 graden met een fors afgenomen zuid tot zuidoostelijke wind daarbij.