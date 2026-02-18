13°C
Aanmelden
Weerbericht
West-Vlaanderen

Bewolkt en win­de­rig, later opklaringen

2026 02 28 095836 Brugge Frank Vergucht

Brugge - © Frank Vergucht

Vandaag is weliswaar zacht met maxima vanmiddag van 12-13 graden, maar het is bewolkt en winderig. Er zijn uitschieters mogelijk van 50-60 km per uur. Later in de middag trekt ook een storing door met wat regen of wat buien.

Vanavond en vannacht is het droog en later ook flink opklarend. De temperaturen zakken tegen de ochtend naar 3 tot 5 graden met een fors afnemende wind.

Morgen is het meest droog al blijft een bui wel mogelijk. Het wordt opnieuw een graad of 12-13 en in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Er is wel minder wind.

Volgende week ziet er ook lente-achtig uit met veel zon en telkens hoge maxima. Dan halen we weer 15 graden en het blijft overwegend droog.

Maandag trappen we die periode al af met veel zon en maxima die gemakkelijk al naar 15 graden met een fors afgenomen zuid tot zuidoostelijke wind daarbij.

Geert Naessens
Het Weer

Meest gelezen

Weer
Weerbericht

Veel wolken en een regenzone kleuren de dag grijs
2026 02 20 123201 Ingelmunster Luc Lambert
Weerbericht

Zeer zacht en wisselvallig, vanaf dinsdag lenteachtige temperaturen in zicht
2026 02 23 115152 Ooigem Ronny Popelier
Weerbericht

Een echte lentedag, tot 18 (!) graden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Paddentrek

Voorjaarstrek op gang: vrijwilligers helpen padden, kikkers en salamanders veilig de weg over
Foto Zonnebeke 3

Propere wandelroutes met regelmatige rustpunten: Zonnebeke aast op ‘Wandelgemeente van het jaar’
20260222 Geboortedreef 14

Kindje krijgen? Boompje planten!
Weer

Veel wolken en een regenzone kleuren de dag grijs
Pluimvee

Ophokplicht in Westhoek opgeheven, alleen in Deerlijk gelden nog maatregelen
Airkoe3

Extra schaduwbomen zorgen voor ‘Airkoe’ in Kortrijkse weides
Aanmelden