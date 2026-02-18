Vanavond en vannacht is het droog en later ook flink opklarend. De temperaturen zakken tegen de ochtend naar 3 tot 5 graden met een fors afnemende wind.

Morgen is het meest droog al blijft een bui wel mogelijk. Het wordt opnieuw een graad of 12-13 en in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Er is wel minder wind.

Volgende week ziet er ook lente-achtig uit met veel zon en telkens hoge maxima. Dan halen we weer 15 graden en het blijft overwegend droog.

Maandag trappen we die periode al af met veel zon en maxima die gemakkelijk al naar 15 graden met een fors afgenomen zuid tot zuidoostelijke wind daarbij.