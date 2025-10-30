We vierden 30 jaar Tendens in Nieuwpoort!
Afgelopen weekend, 8 en 9 november, was het ein-de-lijk zover: we hebben het 30-jarig bestaan van Tendens gevierd met een heus shoppingweekend in Nieuwpoort. We sloten zaterdag ook af met een feest in feestzaal Ysara, met bekende en minder bekende gezichten van Tendens.
Naomi Vanden Abeele
In het weekend van 8 en 9 november vieren we het 30-jarig bestaan van Tendens. We doen dat niet zomaar, maar met een heus shoppingweekend in Nieuwpoort. Je geniet van heel wat leuke acties, kortingen en belevenissen bij ruim 60 handelaars in de stad.