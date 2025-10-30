11°C
Aanmelden
Tendens
Nieuwpoort

We vier­den 30 jaar Ten­dens in Nieuwpoort!

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Afgelopen weekend, 8 en 9 november, was het ein-de-lijk zover: we hebben het 30-jarig bestaan van Tendens gevierd met een heus shoppingweekend in Nieuwpoort. We sloten zaterdag ook af met een feest in feestzaal Ysara, met bekende en minder bekende gezichten van Tendens.

Naomi Vanden Abeele

naomi.vanden.abeele@focus-wtv.be

Naomi Vanden Abeele
30 jaar Tendens

Meest gelezen

Vuilniszak2
Nieuws

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?
Milieuvignet frankrijk
Nieuws

Milieuvignet blijft verplicht voor metropool Rijsel, ook als lage-emissiezone verdwijnt
2025-11-09 - 703_N_provinciaalhofMETSVO_20251109162207.mp4 - xTdRvvZJx_0.jpg
Nieuws

“Ik ben er altijd langs gelopen, maar nooit echt binnen geweest, tot nu”: Hadia is miljoenste bezoeker van Provinciaal Hof in Brugge

30 jaar Tendens

Lees meer

In het weekend van 8 en 9 november vieren we het 30-jarig bestaan van Tendens. We doen dat niet zomaar, maar met een heus shoppingweekend in Nieuwpoort. Je geniet van heel wat leuke acties, kortingen en belevenissen bij ruim 60 handelaars in de stad.

30 jaar beleving

We vierden 30 jaar Tendens in Nieuwpoort!
Foto Jan D Hondt Atelje

Deze shoppers winnen een Nieuwpoortse cadeaubon!
STAD NIEUWPOORT Lifestyle c 2023 Jan D Hondt Atelje

Overnachten in Nieuwpoort
Whats App Image 2025 10 30 at 15 21 49

Beauty-spots in Nieuwpoort

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Foto Jan D Hondt Atelje

Deze shoppers winnen een Nieuwpoortse cadeaubon!
STAD NIEUWPOORT Lifestyle c 2023 Jan D Hondt Atelje

Overnachten in Nieuwpoort
Sandra 30 jaar

Terugblikken met Sandra Bekkari
Tendens 30 terugblik

Dertig jaar Tendens: een nieuw millennium
Whats App Image 2025 10 30 at 15 21 49

Beauty-spots in Nieuwpoort
Foto: Jan D’Hondt Ateljé

Actief shoppen en beleven
Aanmelden