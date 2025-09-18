Shop en geniet in Nieuwpoort
Tendens bestaat 30 jaar en dat vieren we met een groots shoppingweekend in Nieuwpoort! Zet 8 en 9 november dus met stip in je agenda! Hiervoor werken we samen met de handelaars uit Nieuwpoort-Bad en Nieuwpoort-Stad. We kozen ook 15 hotspots uit, die je zeker niet mag missen tijdens je uitstapje naar Nieuwpoort!
Van proevertjes en lekkere drankjes tot cadeautjes, wedstrijden, demo's en boeiende achtergrondinfo: de Nieuwpoortse handelaars maken er een geweldig shoppingweekend van! En wie weet krijgt het shoppingweekend nog een leuk vervolg! Als je iets aankoopt bij de deelnemende handelszaken, hou dan zeker je kassaticket bij. Schrijf er je naam, e-mail en telefoonnummer op en deponeer het in de wedstrijdbox die je in de dienst voor Toerisme aan het Hendrikaplein vindt. Zo maak je kans op 1 van de 30 cadeaubonnen van €25!
Alle deelnemende handelszaken zijn uitgestippeld op een handig plannetje. Dat zal klaarliggen bij de handelaars en in de toeristische dienst. Je vindt het ook terug in de 200 goodiebags die we mogen weggeven. Wil je kans maken op één van de 200 exemplaren? Schrijf je hier snel in en maak kans op een tas vol leuke cadeautjes van de plaatselijke ondernemers!
1. Thélene
Bij Thélene kan elke theeliefhebber naar hartenlust shoppen. In de winkel hebben ze maar liefst 170 soorten. Tijdens het weekend kan je er lekker gaan proeven en krijg je bij aankoop dubbele punten op je klantenkaart. Heleen vertelt je graag over haar theereizen naar theeplantages en geeft je meer uitleg over de thee, hoe wordt thee gemaakt en hoe je lekkere thee zet.
Enkel op inschrijving. Je kan je inschrijven via mail info@thelene.be voor de workshop: maak kennis met de wereld van de thee en luister naar de mooie ervaring van mijn thee reizen. Inkom is gratis, enkel mits inschrijving. Zaterdag 8 november kan je er van 18u15-19u15 terecht, op zondag 9 november van 9u30 -10u30 voor de workshop.
Franslaan 16
2. Hotel Cosmopolite****
4-sterren hotel Cosmopolite ligt op een kleine 80 meter van het strand. Je kan er de hele dag binnen blijven, er is een heerlijke spa, het ontbijt is rijkelijk én de pannenkoeken in hun Brasserie Caroussel zouden naar verluid de beste van de kust zijn. Tijdens het Tendens-weekend word je er ook enorm verwend! Je kan een Cosmopolitan/mocktail leren shaken in Bar Caprice, genieten van de wijnkaart tijdens een begeleide winetasting én kennis maken met de Phytomer producten. Je leert er bovendien ook een paar massage-technieken voor thuis.
Albert I laan 141
3. Némemé
Némemé speelt in op de behoefte naar een kraakverse en lekkere kwaliteit in een setting waarbij de klant centraal staat en daarnaast ook snel geholpen kan worden. Zaakvoerders Christel en Frederik hebben al meer dan 20 jaar ervaring in vers. Het assortiment bestaat uit kwalitatieve traiteurgerechten, kazen, charcuterie, brood, tapas en veel meer.
Brabantstraat 6
4. Chocoladeboetiek
In Chocoladeboetiek kan je terecht voor de lekkerste chocolade, snoepjes en andere lekkernijen. Tijdens het shoppingweekend geniet je er van lekkere proevertjes.
Albert I Laan 177
5. Down to Art gallery
Down to Art is een galerij gespecialiseerd in hedendaagse figuratieve kunst met twee vestigingen in Nieuwpoort. Tijdens de het shoppingweekend krijg je in de Albert I laan een uiteenzetting over investeren in kunst en de laatste trends. Op de zeedijk zal kunstenaar Marc De Corte live aan het werk zijn.
Albert I laan 241
Zeedijk 66
6. Wijn aan Zee
Ervaar wijn zoals het hoort in Wijn aan Zee in Nieuwpoort. Laat je adviseren door hun team en ontdek jouw favoriete wijn per glas of per fles.
Tijdens het weekend geniet je van een winetasting.
Albert I Laan 49
7. Instituut Caro
Bij Instituut Caro vind je een ruim aanbod aan gelaatsverzorgingen, variërend van klassieke verzorging en anti-aging met de hoogwaardige producten van Babor.
Tijdens het weekend kan je er terecht voor een huidanalyse. Hiervoor mail je best naar info@instituut-caro.be om je in te schrijven.
Marktstraat 51a
8. Bakkerij Diemas
Diemas is een echte bakkersfamilie met diverse winkels aan de kust. In de bakkerij in Nieuwpoort ben je tijdens het shoppingweekend welkom om de bakker aan het werk te zien. Ter plaatse wordt verse speculoos, desembrood, stokbrood, focaccia's, enz... gebakken. En natuurlijk zijn er ook proevertjes!
Albert I laan 173 D
9. Joy by Nina
Joy by Nina is het gezellige winkeltje van Nina Hardeman. In haar multibrand boetiek brengt ze een coole mix merken voor jong en oud. Tijdens het shoppingweekend krijgt elke klant een cadeautje.
Albert 1 Laan 108
10. Lingerie Calline
Lingerie Calline biedt een uitgebreide keuze aan topmerken in lingerie, badmode en nachtmode. Tijdens het shoppingweekend word je ontvangen met een hapje en een drankje. Een model presenteert de nieuwste collecties. Je kan advies vragen op het vlak van lingeriestyling om de juiste maat en model te bepalen. En er is ook een actie voor het goede doel: je krijgt een bon van € 10 bij afgifte van een oude, nog bruikbare bh!
Albert I laan 269
11. Buencamino Wandelshop
Buen Camino of ‘Goede tocht’ is de groet waarmee pelgrims elkaar succes toewensen op weg naar Compostella. Bij wandelshop Buencamino ben je alvast goed op pad! Hier krijg je persoonlijk wandeladvies op maat voor de beste totale wandelbeleving.
Buen Camino is een referentie voor kwalitatieve wandelschoenen, technische kledij en toebehoren voor elke unieke wandelaar. Kwaliteit, duurzaamheid en gebruikscomfort staan hierbij steeds centraal. Tijdens het shoppingweekend word je ontvangen met drankjes en cake. Je kan ook je voeten laten opmeten met een speciale machine zodat je de juiste en gepaste wandelschoen kan kiezen! Verder ook gratis kousen bij aankoop wandelschoenen en 9 % korting bij aankoop wandelplezier uit de nieuwe wintercollectie en thermisch ondergoed.
Franslaan 150 0002
12. Njoy Kids
Njoy Kids is een multibrand baby- en kinderkledingwinkel voor kinderen van 0 tot 16 jaar.
Lombardsijdestraat 10
13. Baenk
Baenk is een bijzonder interieur- en logeeradres in het stadscentrum van Nieuwpoort. Hier kun je terecht voor in- en outdoormeubelen, verlichting en accessoires. Tijdens het shoppingweekend wacht je hier een leuke attentie!
Marktstraat 48
14. Schoenen Verdievel
Schoenen Verdievel is een familiebedrijf dat sinds 1971 gespecialiseerd is in perfect-fit schoenen met persoonlijke service. Ieder seizoen komen comfort en stijl samen in elk detail!
Tijdens het Tendens-shoppingweekend krijg je info over het productieproces van de schoenen, leesten, materialen en nieuwe trends. Bij aankoop van een paar schoenen ontvang je gratis een lange schoentrekker. Bovendien maak je zowel zaterdag als zondag kans op een paar Xsensible schoenen ter waarde van €250!
Albert 1 laan 171a
Mephisto Shop: Franslaan 17
15. Bloombay Nieuwpoort
Bij Bloombay Babies & Kids staan ze voor originele én duurzame producten. Ze zijn gespecialiseerd in alle benodigdheden om een kindje te verzorgen en te laten opgroeien. Van kinderkledij – tot 6 jaar – tot kinderkamerinrichting. Tijdens ons weekend shop je er met 10% korting op zowel kledij als interieur. Je kan er ook genieten van een photobooth en je maakt er kans op een prachtig interieurstuk.
Robert Orlentpromenade 9A
In het weekend van 8 en 9 november vieren we het 30-jarig bestaan van Tendens. We doen dat niet zomaar, maar met een heus shoppingweekend in Nieuwpoort. Je geniet van heel wat leuke acties, kortingen en belevenissen bij 50 verschillende handelaars in de stad.