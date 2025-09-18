Shop en geniet in Nieuwpoort

Bij Thélene kan elke theeliefhebber naar hartenlust shoppen. In de winkel hebben ze maar liefst 170 soorten. Tijdens het weekend kan je er lekker gaan proeven en krijg je bij aankoop dubbele punten op je klantenkaart. Heleen vertelt je graag over haar theereizen naar theeplantages en geeft je meer uitleg over de thee, hoe wordt thee gemaakt en hoe je lekkere thee zet.

Enkel op inschrijving. Je kan je inschrijven via mail info@thelene.be voor de workshop: maak kennis met de wereld van de thee en luister naar de mooie ervaring van mijn thee reizen. Inkom is gratis, enkel mits inschrijving. Zaterdag 8 november kan je er van 18u15-19u15 terecht, op zondag 9 november van 9u30 -10u30 voor de workshop.

Franslaan 16