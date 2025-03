Recording Suite

Deze suite is een ode aan de rijke muziekgeschiedenis van Oostende. Het is een kamer met muziekinstallatie, bar, zithoek en karaoke systeem voor onvergetelijke muzikale avonden. Artiesten kunnen er zelfs een single opnemen.

Red Light Suite

De Red Light Suite is een speelse knipoog naar het Hazegras, de Red Light district dicht bij het hotel. De speelse en gedurfde inrichting zorgt voor een sfeervolle kamer. Denk jacuzzi, danspaal, spiegelplafonds, rond bed en, jawel, een eigen champagne-minibar.

Unwind Suite

In deze suite kan je helemaal tot rust komen. Het is een ode aan de Oostendse Thalasso geschiedenis. De kamer is ontworpen voor ultieme ontspanning met wellness voorzieningen zoals een jacuzzi, king-size bed, sauna en cryotherapie in de kamer.

Herr Seele Art Suite

Deze laatste suite is een ode aan het artistieke Oostende. Deze ruime suite is voorzien van een eigen keuken, om zo ook lange verblijven aangenaam te maken. Dit is de enige kamer in het hotel met een eigen keukentje. Het werd bovendien ook handgeschilderd door de Oostendse kunstenaar Herr Seele zelf. Hij zorgde ook voor de unieke illustraties die je doorheen het hotel en in de communicatie kan terugvinden.