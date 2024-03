KVO begon schijnbaar met lood in de benen tegen de beloften van Genk. Na achttien minuten trapte Bert voor de thuisploeg uit een scherpe hoek nog wild naast. Drie minuten later was er vooral een goede Bossin nodig die met een geweldige redding een schuiver van Nuozzi uit z'n netten kon houden.

Op het half uur floot de scheids een strafschop, voor een fout die hij zag bij een contact tussen Dewaele en Nuozzi. Onbegrip bij de bezoekers maar de bal ging op de stip en Beniangba scoorde. Nog voor de rust kopte Mirisola op Bossin. Pas in minuut 44 kon KVO eens dreigen, maar Vinck kreeg een voorzet van ALbanese niet tussen de palen.

KVO kwam gedrevener uit de kleedkamers. Basila kreeg na een vrije trap een kans maar trapte op een verdediger. De 1-1 kwam er toch via invaller Perez. Alleen ging hij op doelman Penders en stifte de bal in doel.

Maar de vreugde was van korte duur. Zes minuten later scoorde Akpan de 2-1 en even later moest Bossin KVO in de match houden door in te grijpen op een poging van Beniangba. Albanese kreeg nog de kans op de gelijkmaker maar werkte te slap af. Diep in blessuretijd kreeg KVO het deksel op de neus: Claes zette een tweede strafschop om en bracht de eindstand op 3-1.

Oostende telt nu 25 punten. Amper twee meer dan de voorlaatste, Seraing. Lierse (28 punten) en Francs Borains (29 punten) wonnen wel en kunnen zo iets vrijer ademen. Nog vier matchen heeft KVO om zich te redden. op 31 maart winnen van Seraing wordt nu cruciaal.