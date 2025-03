Na twee nederlagen en de zege van RWDM was het van moeten voor Zulte Waregem op het veld van Francs Borains. Topschutter Vossen keerde terug uit blessure, maar begon op de bank. Zijn vervanger in de punt Tobias Hedl wilde zich nog eens bewijzen als waardige concurrent en opende halfweg de eerste helft de score op aangeven van Rommens.

Daarvoor had Zulte Waregem al enkele goede kansen via opnieuw Hedl en Erenbjerg. Amper vier minuten na de 0-1 werd het 0-2 na een eigen doelpunt van Gillekens. Een minuut later werkte Gavriel het leer tegen de paal. Rusten deden we met 0-2.

In de slipstream van de leider

In de tweede helft kwam de voorsprong West-Vlamingen nooit meer in het gedrang. Een kwartier voor tijd besliste Erenbjerg de wedstrijd door Borains-doelman Gies te verschalken met een knap afstandsschot, 0-3.

Francs Borains scoorde nog tegen op vrije trap, maar veel meer hoeft u niet te onthouden van de tweede helft. Essevee doet weer volop mee in de titelstrijd. Volgende week komen de RSCA Futures op bezoek, daarna volgen nog wedstrijden tegen Seraing en Lokeren. Op de slotspeeldag ontvangt Zulte Waregem de koploper RWDM, valt dan pas de beslissing in de titelstrijd?