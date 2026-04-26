Zul­te Ware­gem zeker van winst in Rele­ga­ti­on Play-Offs na 2 – 3‑zege bij Cer­cle Brugge

Op de vijfde speeldag van de Relegation Play-Offs heeft Zulte Waregem vrijdag met 2-3 gewonnen bij Cercle Brugge. Door de overwinning is Zulte Waregem op één speeldag van het einde zeker van de eindoverwinning in de Relegation Play-Offs.

Cercle Brugge kwam halfweg de eerste helft op voorsprong. Edan Diop zag zijn schot in eerste instantie nog gestopt worden door doelman Brent Gabriel, maar Ibrahima Diaby (21.) stond op de juiste plaats om via de rebound de Vereniging op voorsprong te schieten. 1-0 was ook de ruststand.

In de tweede helft ging Zulte Waregem op zoek naar de gelijkmaker, maar Opoku zag zijn poging voor de lijn gekeerd worden door Magnée en Kiilerich zijn kopbal werd gekeerd door Cercle-doelman Warleson. Even later was het dan toch prijs voor de bezoekers. Jeppe Erenbjerg (58.) maakte er vlak voor het uur 1-1 van met een lage schuiver.

Cercle sloeg terug via een treffer van Dante Vanzeir (65.), maar de vreugde bij de Bruggelingen was van korte duur. Nauwelijks twee minuten na de 2-1 maakte Marley Ake (67.) er 2-2 van. Vanuit de draai schoot de Fransman de bal in de rechterbovenhoek.

De wedstrijd leek lang op een gelijkspel te eindigen, maar op het einde schonk Joseph Opoku (88.) de bezoekers alsnog de overwinning. Dankzij deze driepunter is de kloof tussen beide teams nu vier punten, met nog maar één wedstrijd te gaan is dat een onoverbrugbare kloof.

