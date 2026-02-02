De tweede helft had nog minder om het lijf, tot Erenbjerg alleen op Gallon leek af te gaan in de 70ste minuut. Met een ultieme tackle kon De Kerf de bal nog wegwerken. Terwijl het eerste gefluit opsteeg uit de Elindus Arena deed Gabriel dat meteen verstommen. Met een heerlijke krul in de verste hoek zette hij Essevee op voorsprong. Dender had geen antwoord meer in huis en zo won Zulte Waregem.