12°C
Aanmelden
Sport
Waregem

Zul­te Ware­gem wint met klein­ste ver­schil van Dender

Zulte Dender

Zulte Waregem heeft zich naar veiligere oorden weten te voetballen. Dankzij een overwinning tegen Dender springen ze naar de tiende plaats.

Zulte Waregem begon gretig aan de wedstrijd met een grote kans voor Opoku in de negende minuut. Na een goede actie van Erenbjerg knalde Opoku van dichtbij over. Tien minuten later was het wel raak voor Opoku, maar nu werd zijn goal afgekeurd voor buitenspel. Dender zette daar helemaal niets tegenover. De wedstrijd was zeer pover en was 0-0 de logische ruststand. 

De tweede helft had nog minder om het lijf, tot Erenbjerg alleen op Gallon leek af te gaan in de 70ste minuut. Met een ultieme tackle kon De Kerf de bal nog wegwerken. Terwijl het eerste gefluit opsteeg uit de Elindus Arena deed Gabriel dat meteen verstommen. Met een heerlijke krul in de verste hoek zette hij Essevee op voorsprong. Dender had geen antwoord meer in huis en zo won Zulte Waregem.

Robbe Temmerman
Jupiler Pro League

Meest gelezen

Joran Wyseure - Superprestige Ruddervoorde
Sport

Kalender Superprestige 2026-2027 door elkaar geschud: dit verandert er voor de West-Vlaamse veldritten
Middelkerke wevelgem
Sport

Nieuw parcours In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem voorgesteld
Kunstgras1
Nieuws

Stad Brugge waarschuwt voortaan voor rubbergranulaat in kunstgrasvelden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Belgaimage 161768185

Sandrine Tas schaatst naar zevende plaats op Olympische Winterspelen
Nielsvandeputteeindwinst

Vandeputte wint Superprestige bij de mannen, Van Alphen gaat bij vrouwen met eindzege aan de haal
2019-06-04 00:00:00 - Achille (84) breekt weer werelduurrecord bij 80+ers - achille_wereldrecordhouder_0.jpeg

Achille Margo overleden
Middelkerke wevelgem

Nieuw parcours In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem voorgesteld
Shari bossuyt feb 2026

EK baanwielrennen: Shari Bossuyt zorgt met brons in omnium voor vijfde Belgische medaille
Stoliar

Knack Volley Roeselare plukt spelverdeler weg bij Decospan Volley Team Menen
Aanmelden