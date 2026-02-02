Zulte Waregem heeft zich naar veiligere oorden weten te voetballen. Dankzij een overwinning tegen Dender springen ze naar de tiende plaats.
Zulte Waregem begon gretig aan de wedstrijd met een grote kans voor Opoku in de negende minuut. Na een goede actie van Erenbjerg knalde Opoku van dichtbij over. Tien minuten later was het wel raak voor Opoku, maar nu werd zijn goal afgekeurd voor buitenspel. Dender zette daar helemaal niets tegenover. De wedstrijd was zeer pover en was 0-0 de logische ruststand.
De tweede helft had nog minder om het lijf, tot Erenbjerg alleen op Gallon leek af te gaan in de 70ste minuut. Met een ultieme tackle kon De Kerf de bal nog wegwerken. Terwijl het eerste gefluit opsteeg uit de Elindus Arena deed Gabriel dat meteen verstommen. Met een heerlijke krul in de verste hoek zette hij Essevee op voorsprong. Dender had geen antwoord meer in huis en zo won Zulte Waregem.