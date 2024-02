Zulte Waregem kon op het slot van speeldag 23 absoluut een zaakje doen en twee punten naderen op haast alle concurrenten. Na de zege tegen Club NXT, zou een zes op zes welkom zijn buitenshuis.

In de eerste helft waren de kansen eerder schaars. Net voor de rust kregen Ablo en Vossen schietkansen, maar die gingen over, naast of strandden op een thuisverdediger.

Na de pauze kopte Vossen net naast maar dreigde de thuisploeg ook twee keer via Lavie. Toch klom Essevee in minuut 53 op voorsprong. Nnadi stuurde Ndour weg, die controleerde met de borst en leek de ban te breken: 0-1.

Maar dat was buiten Francs Borains gerekend. Ndour miste eerst nog de 0-2 maar drie minuten later lukte Kadiri de gelijkmaker: 1-1. En daar hield het niet bij op. Tien minuten voor affluiten scoorde diezelfde Kadiri de winning goal: 2-1. Een late rode kaart voor Gécé veranderde daar niets meer aan.

Zulte Waregem staat nu gedeeld vierde met Lommel en heeft 39 punten. Het moet Patro Eisden laten voorgaan op plaats drie (40 punten). Deinze en Beerschot delen de leiding met 43 stuks. Ook Dender (38 punten) sluit nauw aan in dat rijtje. Essevee houdt z'n eigen lot in handen want het speelt nog tegen Deinze, Beerschot, Patro en Dender.