De tweede helft kon niet beter beginnen voor Anderlecht. Man-in-vorm Nilson Angulo werd opzichtig neergehaald in de zestien en bezorgde de thuisploeg een penalty, die beheerst werd omgezet door Kasper Dolberg. Anderlecht nam na de gelijkmaker het commando over en ging op zoek naar de 2-1. Die hing stevig in de lucht, maar toch was het opnieuw Zulte dat weer scoorde. Serxho Ujka kopte Essevee vanop hoekschop weer aan de leiding.

De achterstand van Anderlecht was dit keer van korte duur, want dankzij een eigen doelpunt van Anton Tanghe kwam paars-wit snel weer langszij. De thuisploeg drukte Zulte nadien weer in de verdediging en kwam dicht bij een derde doelpunt, maar liet zich in het slot weer vangen door de Waregemse bezoekers. Essevee-speler Jeppe Erenbjerg kreeg de bal in de voeten na een snelle uitbraak en knalde de 2-3 staalhard tegen de touwen. Anderlecht, dat nog ontsnapte aan de 2-4, had geen reactie meer in huis en bleef met lege handen achter.