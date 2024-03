Euvrard begreep dat het zo niet verder kon. Vossen (met een blessure) Gavriël en Bagan werd gewisseld voor Vormer, Ndour en Machado. Jong Standard werd nu achteruit gedrukt.



Traoré zag zijn poging gekeerd door doelman Epolo. Hij werd even later vervangen door Demuynck. Die kreeg meteen al een reuzekans, maar Epolo kwam goed tussen. Een minuut later ging een nieuwe poging van Demuynck maar net over. De gelijkmaker kon niet uitblijven en kwam er ook. Machado trapte een hoekschop van dichtbij tegen de netten. 1-1,nog twintig minuten.

Maar Essevee moest ook achterin blijven opletten. Vijf minuten na de gelijkmaker moest Willen op de lijn een snelle Luikse tegenaanval onschadelijk maken. Aan de overzijde knalde Machado van dichtbij. Epolo was intussen de beste bezoeker en ging goed neer.

In de striemende regen verdiende Zulte Waregem ook echt de winning goal. De thuisploeg bleef maar ballen pompen in de Luikse zestien en timmerde Jong Standard helemaal vast tegen het eigen doel. Een enig mooi hakje van Ciranni verdiende beter dan het zijnet.

Even leek de 1-2 er te komen maar Ziani gleed de bal in buitenspel tegen de netten. In blessuretijd volgde nog een ware belegering. Maar het winnende doelpunt kwam er niet meer. Al bij al is een gelijkspel te mager tegen de laatste in de stand. Essevee komt zo even op de drde plaats, naast Patro Eisden en op drie punten van Deinze en Beerschot.