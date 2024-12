Aan Den Dreef rekende OH Leuven al voor de rust helemaal af met Zulte Waregem. Er stond amper een kwartier op de Leuvense klok toen Hasan Kurucay op aangeven van woelwater Youssef Maziz er 1-0 van maakte. Twintig minuten later verdubbelde diezelfde Maziz de Leuvense voorsprong en toen Ezechiel Banzuzi er met de rust in zicht 3-0 van maakte, was de wedstrijd gespeeld. Een opsteker voor de Leuvenaars, die in de competitie moeilijk tot scoren komen en mede daardoor in de onderste regionen bengelen.

De thuisploeg had er duidelijk zin in en op het uur stond er al een forfaitscore op het bord, na treffers van Konan Ndri en Chukwubuikem Ikwuemesi. Daar bleef het ook bij en zo bekert OHL rustig voort.