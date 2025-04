Zulte Waregem laat 56 punten optekenen, en laat na over RWDM (57 ptn) naar de leiding te springen. Met nog twee speeldagen te gaan heeft La Louvière, met een wedstrijd meer gespeeld, evenveel punten als Zulte. De top twee promoveert rechtstreeks naar de Jupiler Pro League, de nummer drie vervoegt Beveren en Patro Eisden in de Promotion Play-off. Omdat nummer zes Club NXT als beloftenploeg niet kan promoveren, zal het laatste play-offticket in principe naar Lokeren-Temse of Lierse gaan. Seraing (19 ptn) is veertiende en voorlaatste.