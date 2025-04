Door de nederlaag van leider RWDM en het voetballoze weekend voor La Louvière kon Essevee een uitstekende zaak doen op het veld van Lokeren-Temse. Na 20 minuten zorgde Indy Boonen echter al voor een eerste opdoffer met een heerlijk openingsdoelpunt.

De West-Vlamingen leken gebukt te gaan onder promotiestress en slaagden er ondanks enkele kansen niet in om te scoren. Na de pauze leed Zulte knullig balverlies op het middenveld en kon Radja Nainggolan zijn ploegmaat Ntamack op weg zetten naar de dubbele voorsprong. SVZW kreeg nog kansen via onder meer invaller Wilguens Paugain, maar Lokeren trok de zege over de streep. Een tweede desillusie op rij voor Essevee, nadat het vorige week niet kon winnen van Seraing.

Spannende slotspeeldag

Volgende week vrijdag kennen we de eindstand in de Challenger Pro League, waar de top twee rechtstreeks promoveert. Voorlopig zijn dat RWDM (57 punten) en Zulte Waregem, maar La Louvière ligt op vinkenslag. De nummer drie vervoegt Beveren en Patro Eisden in de Promotion Play-off.



De top drie op een speeldag van het einde

RWDM - 57 punten Zulte Waregem - 56 punten La Louvière - 56 punten

Op de slotspeeldag komende vrijdag kijken concurrenten Zulte Waregem en RWDM elkaar in de ogen aan de Gaverbeek en trekt La Louvière naar Lommel. Zulte Waregem moet winnen om kampioen te spelen, doet het dat niet dan hangt hun rechtstreekse promotie af van het resultaat in Lommel.