De voorbereiding startte al op 5 juni, een bewuste keuze volgens de trainer. “We hebben hard en gericht gewerkt, vooral op het defensieve aspect, iets waar in 1B minder op werd gehamerd. De inzet van de groep was uitstekend, er waren geen incidenten, iedereen zat op dezelfde lijn.” Toch is de kern nog niet compleet. Vandenbroeck hoopt op extra versterking. “Er kan nog wat gebeuren in de kern. De club is zich daarvan bewust.”

Na de opener tegen KV Mechelen volgen duels tegen Anderlecht en Club Brugge.