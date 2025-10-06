Aanmelden
Zul­te Ware­gem houdt Ander­lecht op gelijk­spel in Lot­to Super Lea­gue, Club YLA kan niet win­nen van OH Leuven

Elindus Arena Zulte Waregem

Op de zesde speeldag van de Lotto Super League bleef RSC Anderlecht op bezoek bij Zulte Waregem steken op een 1-1-gelijkspel. Paars-wit kwam op voorsprong, maar Zulte Waregem sloeg na de rust terug en bracht de score in evenwicht. Daardoor verliest Anderlecht zijn ongeslagen reeks, terwijl Zulte Waregem opnieuw bewijst de toppers het lastig te kunnen maken, na eerder al gelijk te spelen tegen Club YLA (0-0) en nipt te verliezen van landskampioen OH Leuven (2-1).

Zaterdagavond moest ook Club YLA op bezoek bij OH Leuven, dat nog rooskleurig terugkeek op een punt in de Champions League in Parijs. Club YLA kwam vroeg op voorsprong, maar OH Leuven keerde het tij en won uiteindelijk met 2-1.

In de stand blijft Zulte Waregem derde met 9 punten, gevolgd door Club YLA op de vierde plaats met 8 punten.

Belga

