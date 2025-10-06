Zulte Waregem houdt Anderlecht op gelijkspel in Lotto Super League, Club YLA kan niet winnen van OH Leuven
Op de zesde speeldag van de Lotto Super League bleef RSC Anderlecht op bezoek bij Zulte Waregem steken op een 1-1-gelijkspel. Paars-wit kwam op voorsprong, maar Zulte Waregem sloeg na de rust terug en bracht de score in evenwicht. Daardoor verliest Anderlecht zijn ongeslagen reeks, terwijl Zulte Waregem opnieuw bewijst de toppers het lastig te kunnen maken, na eerder al gelijk te spelen tegen Club YLA (0-0) en nipt te verliezen van landskampioen OH Leuven (2-1).
Zaterdagavond moest ook Club YLA op bezoek bij OH Leuven, dat nog rooskleurig terugkeek op een punt in de Champions League in Parijs. Club YLA kwam vroeg op voorsprong, maar OH Leuven keerde het tij en won uiteindelijk met 2-1.
In de stand blijft Zulte Waregem derde met 9 punten, gevolgd door Club YLA op de vierde plaats met 8 punten.