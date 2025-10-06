Zaterdagavond moest ook Club YLA op bezoek bij OH Leuven, dat nog rooskleurig terugkeek op een punt in de Champions League in Parijs. Club YLA kwam vroeg op voorsprong, maar OH Leuven keerde het tij en won uiteindelijk met 2-1.

In de stand blijft Zulte Waregem derde met 9 punten, gevolgd door Club YLA op de vierde plaats met 8 punten.