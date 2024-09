Challouk speelde eerder ook voor Deinze en was met RWDM kampioen in 1B. In dat seizoen was hij goed voor zes goals en 10 assists in 27 wedstrijden. Vorig jaar stond hij grotendeels aan de kant met een zware knieblessure.

“Ik voetbal al even in de regio, en je voelt aan alles en iedereen dat Zulte Waregem een professionele en warme club is,” zegt Challouk. “Ik heb wel wat ervaring in de Challenger Pro League en hoop dat ik hiermee Essevee kan bijstaan dit seizoen.