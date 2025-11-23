8°C
Zul­te Ware­gem en Cer­cle Brug­ge delen de punten

Het West-Vlaams streekduel tussen Zulte Waregem en Cercle Brugge heeft zaterdagavond geen winnaar gekregen (1-1). In de stand is Zulte Waregem na zestien speeldagen achtste, met 21 punten. Cercle Brugge (12 ptn) schiet als vijftiende en voorlaatste niets op met de puntendeling. Het wacht al sinds eind augustus op een competitiezege.

De partij in de Elindus Arena ging van bij het begin goed op en af. Halverwege de eerste helft kreeg de thuisploeg een strafschop na een fout van Nazinho op Nyssen. Kapitein Tanghe klaarde de klus vanop elf meter en zette Zulte Waregem op 1-0.

Cercle-doelman Delanghe moest even later ook tussenkomen op een schot van dichtbij van Aké. Groen-zwart leek op slag van rust op gelijke hoogte te komen. Na een pegel van Agyekum op de lat kopte Diakité de gelijkmaker binnen, maar zijn goal werd afgekeurd voor buitenspel.

Na de pauze kwam Cercle wel meteen langszij. Een hoekschop werd aan de tweede paal binnengetikt door Utkus, 1-1. Zulte Waregem kwam in het slot nog het dichtst bij de winning goal. Een eigen doelpunt van Diop werd afgekeurd voor een voorafgaande duwfout van Vossen. Het bleef 1-1. Cercle-coach Onur Cinel blijft na dit gelijkspel onder druk staan.

