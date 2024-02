Goduin Koyalipou snoerde de thuisploeg al gauw de mond met een vroege bezoekende openingstreffer. Essevee zou die klap nadien niet meer te boven komen.

Zulte Waregem is momenteel pas derde in de tussenstand van de op een na hoogste Belgische afdeling met 36 punten, terwijl Beveren opschuift naar de vijfde positie met 32 eenheden. Deinze leidt nu de dans met 38 punten, maar kan Beerschot (36 ptn) zondag haasje over zien doen mits een zege op het veld van FC Luik.



Zulte Waregem kon dit seizoen nog maar drie van zijn thuiswedstrijden winnen. Dat is stilaan een probleem. De eerste twee uit de stand stijgen rechtstreeks naar 1A.