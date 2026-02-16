De wedstrijd in de Planet Group Arena begon met een halfuur vertraging na een medische interventie. Zulte startte behoorlijk georganiseerd en kwam een eerste keer dreigen via Jeppe Erenbjerg, met een schot in het zijnet. Vlak voor rust was het toch de thuisploeg die op voorsprong kwam. Max Dean knalde de opener tegen de netten, 1-0.

Na de pauze kreeg Essevee dé kans op de gelijkmaker toen het een strafschop versierde. Erenbjerg zette zich achter de bal, maar doelman Davy Roef redde knap. Even later viel het finaal verdict aan de overzijde: Wilfried Kanga legde de 2-0 vast vanop de stip.

Voor Zulte Waregem, dat onder coach Steve Colpaert nu een nul op vijftien neerzet, nemen de degradatiezorgen verder toe.