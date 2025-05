"Het kan ook anders zijn, dat wij 1-0 achter komen, dat zij iets meer relax spelen. Het heeft altijd effect op de andere wedstrijd, want nu niet zo is. Je weet op voorhand of er 3 punten, 1 punt of geen enkel punt is. Halen ze geen 3 punten zorgt dat voor extra motivatie. Winnen zij, dan moeten we dezelfde focus houden zoals we op Genk gedaan hebben en die wedstrijd winnen willen we nog een kans maken."