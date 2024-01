De strijd om de winst in Gullegem ging tussen Inge van der Heijden, Manon Bakker en Zoe Bäckstedt. Met nog iets meer dan twee ronden te gaan reed Bäckstedt alleen weg. Bäckstedt trok de slotronde in met een voorsprong van vijftien seconden op Bakker en een halve minuut op Van der Heijden. Bakker reed zich nog even vast in de omheining en zag zo Van Der Heijden weer aansluiten. Maar na de materiaalpost sloeg Bakker opnieuw een kloof en verzekerde zich zo toch van de dichtste ereplaats.



Eerder op de dag ging de zege bij de jongens junioren naar Benedikt Benz. De Duitser haalde het afgescheiden voor Fabian Maes en de Italiaan Tommaso Bosio. Bij de meisjes junioren was de Canadese Rafaelle Carrier de beste voor de Française Flavie Landrin Zebert en de Amerikaanse Rylie Cahill. Sanne Laurijssen werd vierde.