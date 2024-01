"We hebben onze duikerspakken aangetrokken en hebben de lager gelegen stukken van onze cross uit het voorziene parcours geschrapt", meldt Kevin Defieuw van het organiserende comité. "We hertekenden een lus waardoor onze omloop iets korter is, maar we zijn nu zeker dat het parcours niet meer onder water zal komen te liggen. We konden ook de verdere ontwikkelingen van het weer afgewacht hebben om dan zaterdag die bewuste aanpassing te doen, maar hebben het nu al gehandeld."



Vorig jaar ging de zege in Gullegem naar Wout van Aert. Die haalde het voor Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. De Europese kampioen prijkt ook op de voorlopige deelnemerslijst van de zevende editie, net als Thibau Nys. Wout van Aert en Mathieu van der Poel ontbreken normaal gezien.