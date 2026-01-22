Beide Belgische vrouwen namen een Poolse te grazen in de eerste ronde. Gheysens was 0.092 sneller dan Marlena Karwacka, Degrendele bleef vier duizendsten van een seconde onder de tijd van Urszula Los.

In de kwalificaties eerder op de dag werd Gheysens veertiende en Degrendele zestiende. Degrendele opende de competitie en verbeterde haar eigen Belgisch record met vijf honderdsten tot 10.724. Gheysens deed even later nog beter en scherpte de nationale besttijd aan tot 10.652. De Britse Emma Finucane zette een nieuw wereldrecord neer met 9.759.

De 29-jarige Degrendele rijdt in Konya haar eerste internationale kampioenschap sinds de geboorte van haar eerste kind afgelopen zomer. Gheysens viert dinsdag haar 19e verjaardag in Turkije.