Het doel voor de kandidaten - allemaal boomverzorgers - is om zo snel én veilig mogelijk een aantal bellen te luiden die in de bomen hangen. Is zoiets niet gevaarlijk? "De gevaren schuilen hem in de manier waarop je met materiaal omgaat. het moment waarop je weet welk materiaal je gebruikt, met welke bomen je werkt,... hou je met alle scenario's rekening en zijn de gevaren minimaal", verzekert Michiel De Temmerman, organisator van het BK.

Onder de aandacht brengen

De sport is (nog) niet bekend bij het grote publiek, en ook de passie voor boomverzorger is niet meteen mainstream. Met dit event hopen ze dat daar verandering in komt: "Dit evenement wordt vooral aanzien als een platform om kennis uit te wisselen tussen verschillende klimmers. En het is ook een mooi platform om ons beroep naar de wijde wereld bekend te maken", aldus finalist Lucas Godts.