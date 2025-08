New York Liberty rondde vrijdag de komst van Emma Meesseman af, maar op haar debuut is het nog even wachten. De 32-jarige Meesseman keek vanop de bank toe hoe Liberty met 78-62 verloor van het Connecticut Sun van voormalig bondscoach Rachid Meziane.

In de stand is New York tweede met zeventien zeges en tien nederlagen op de teller. LA Sparks moet vrede nemen met een tiende plaats, met twaalf zeges en vijftien nederlagen.Drie dagen na de nederlaag tegen Las Vegas, die een einde had gemaakt aan een reeks van vijf zeges op rij, waren er twee verlengingen nodig tegen Seattle. Rickea Jackson was uitblinker van dienst met 27 punten. Julie Allemand was in 45 minuten goed voor 8 punten, 9 rebounds, 5 assists en 2 intercepties. Julie Vanloo moest vrede nemen met 4 speelminuten en leed daarin één keer balverlies.