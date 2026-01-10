10°C
Zaïd Rome­ro (Club Brug­ge) op uit­leen­ba­sis naar Geta­fe tot het ein­de van het seizoen

De 26-jarige verdediger Zaïd Romero wordt door Club Brugge tot het einde van het seizoen verhuurt aan de Spaanse eersteklasser Getafe. De Argentijn werd in de zomer van 2024 naar Brugge gehaald, maar werd nooit een vaste waarde in het basiselftal.

De Argentijn, die nog tot 2028 een contract heeft in het Jan Breydelstadion, was 23 wedstrijden actief voor Club Brugge en kon daarin een keer scoren. Dit seizoen verdween hij op de achtergrond en speelde hij voor het laatst op 26 november tijdens de Champions League-nederlaag bij het Portugese Sporting. Bij Getafe, de nummer 12 in La Liga, wordt hij tot het einde van het seizoen gehuurd.

Anneleen Vandamme

