De Argentijn, die nog tot 2028 een contract heeft in het Jan Breydelstadion, was 23 wedstrijden actief voor Club Brugge en kon daarin een keer scoren. Dit seizoen verdween hij op de achtergrond en speelde hij voor het laatst op 26 november tijdens de Champions League-nederlaag bij het Portugese Sporting. Bij Getafe, de nummer 12 in La Liga, wordt hij tot het einde van het seizoen gehuurd.