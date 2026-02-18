Aanmelden
Sport
Brugge Roeselare

Young­sters van Club Brug­ge sto­ten door naar kwart­fi­na­les Youth League

U19clubnxt

De U19 van Club Brugge heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de UEFA Youth League. De youngsters van blauw-zwart wonnen met 0-1 op bezoek bij het Slovaakse MSK Zilina.

Blauw-zwart versloeg dit seizoen in de Youth League achtereenvolgens Monaco, Atalanta, Bayern München en FC Barcelona, en was zo na vier speeldagen al zeker van kwalificatie voor de knock-outfase. Nadien volgde een eerste nederlaag tegen Sporting in Lissabon, waarna de slotwedstrijd van de groepsfase gewonnen werd van Arsenal. 

Club beëindigde zo de competitiefase op de derde plaats met 15 punten. In de zestiende finales werd op Schiervelde begin februari opnieuw de maat genomen van Monaco.

Nu wacht dus de kwartfinale.

De redactie
Club Brugge

Meest gelezen

Reunie essevee 1
Sport

Veertig jaar na UEFA-stunt: ex-spelers SV Waregem herenigd in café De Regenboog
Bonne1
Sport

Matthieu Bonne & vrienden halen finish van extreme jungle-tocht in Panama
Jean pierre coopman 2
Sport

50 jaar na legendarisch gevecht: Jean-Pierre Coopman blijft voor altijd ‘de man die tegen Ali bokste’

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Vanaken feb 2026

Gemengde gevoelens voor Club-coach Leko: "Volgend jaar komen we terug om beter te doen"
Perco Atlético Madrid - Club

Club Brugge wil opnieuw stunten in return tegen Atlético Madrid
Stadionclub2

Club Brugge: Raad voor Vergunningsbetwistingen behandelt stadiondossier begin april
Club4

Club Brugge vanop luchthaven Oostende vertrokken richting Madrid
Club OHL Belga

Club Brugge kent lastige avond tegen OHL ondanks overwinning (2-1)
Club Atleti 2

Van veerkracht gesproken: Club Brugge keert tot tweemaal toe terug en speelt 3-3 gelijk tegen Atlético
Aanmelden