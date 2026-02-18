Blauw-zwart versloeg dit seizoen in de Youth League achtereenvolgens Monaco, Atalanta, Bayern München en FC Barcelona, en was zo na vier speeldagen al zeker van kwalificatie voor de knock-outfase. Nadien volgde een eerste nederlaag tegen Sporting in Lissabon, waarna de slotwedstrijd van de groepsfase gewonnen werd van Arsenal.

Club beëindigde zo de competitiefase op de derde plaats met 15 punten. In de zestiende finales werd op Schiervelde begin februari opnieuw de maat genomen van Monaco.



Nu wacht dus de kwartfinale.