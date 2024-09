Walscheid deed de leadout voor zijn Nederlandse ploegmaat Dylan Groenewegen, maar kwam zelf als eerste over de streep. Er was een fotofinish nodig om de winnaar aan te duiden. De Fransman Pierre Barbier werd derde. Op de erelijst volgt Walscheid Gerben Thijssen op. Zelf won hij de wedstrijd al een eerste keer in 2019.