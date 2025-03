Milan Menten sprintte naar de vierde stek, net voor Milan Menten en Piet Allegaert. Topfavoriet Jasper Philipsen kwam in de slotkilometer ten val. Na proloogwinst in de ZLM Tour (2.Pro) van 2023 is het de tweede profzege voor Eekhoff. In Nokere volgt hij Tim Merlier op de erelijst op.