Gerben Kuypers wint kermiscross in Ardooie

Vanmiddag is in Ardooie de eerste veldrit van het nieuwe seizoen in West-Vlaanderen gereden. De West-Vlaamse toppers waren meteen van de partij, na de manche in de wereldbeker in Waterloo. Gerben Kuypers was duidelijk de sterkste en haalde het na een solo. Bij de vrouwen was Annemarie Worst de snelste.