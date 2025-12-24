Het ION X-Mas Tournament loopt vier dagen en verwelkomt 196 ploegen uit 19 landen. Spelers tussen 12 en 19 jaar nemen het tegen elkaar op, verspreid over twaalf speellocaties. “We hadden nooit gedacht dat het zo groot zou worden,” zegt organisator Peter De Lepeleire. “De ambitie was om iets unieks te organiseren met sterke ploegen uit enkele landen, maar dit aantal hadden we nooit durven dromen.”

De omvang van het tornooi vraagt een stevige logistieke organisatie. Opvallend is dat de buitenlandse teams in hotels verblijven. “Dat is een grote luxe,” aldus De Lepeleire. “Bij internationale tornooien slaap je vaak in een school of jeugdherberg, maar hier kunnen de ploegen terecht in volwaardige hotels.”