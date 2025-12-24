X‑Mas Tournament Kortrijk is internationaal basketbaltornooi: 200 ploegen uit 19 landen
Het X-Mas Tournament in Kortrijk, het internationale jeugdbasketbaltornooi tussen kerst en nieuw, brengt dit jaar opnieuw bijna 200 ploegen samen. Wat twintig jaar geleden begon als een kleinschalig initiatief, is intussen uitgegroeid tot één van de grootste jeugdtornooien in Europa. De wedstrijden worden gespeeld op twaalf locaties in West-Vlaanderen en Henegouwen, onder meer in sporthal De Lange Munte in Kortrijk.
Het ION X-Mas Tournament loopt vier dagen en verwelkomt 196 ploegen uit 19 landen. Spelers tussen 12 en 19 jaar nemen het tegen elkaar op, verspreid over twaalf speellocaties. “We hadden nooit gedacht dat het zo groot zou worden,” zegt organisator Peter De Lepeleire. “De ambitie was om iets unieks te organiseren met sterke ploegen uit enkele landen, maar dit aantal hadden we nooit durven dromen.”
De omvang van het tornooi vraagt een stevige logistieke organisatie. Opvallend is dat de buitenlandse teams in hotels verblijven. “Dat is een grote luxe,” aldus De Lepeleire. “Bij internationale tornooien slaap je vaak in een school of jeugdherberg, maar hier kunnen de ploegen terecht in volwaardige hotels.”
Sportief en leerrijk
Voor de spelers is het tornooi vooral een sportieve en leerrijke ervaring. “Het is leuk om te zien hoe andere landen spelen,” zegt Lien Lamborelle van Basket Waregem. “Bij de meisjes kom je vaak dezelfde ploegen tegen in België, en hier kan je je niveau echt eens vergelijken met teams uit het buitenland.”
Ook buitenlandse teams keren graag terug naar West-Vlaanderen. “Dit is een geweldige ervaring voor onze spelers,” zegt Milos Vujakovic, coach van OKK Belgrado. “Ze spelen tegen verschillende stijlen en maken kennis met andere culturen. Dat is heel belangrijk in hun ontwikkeling.”