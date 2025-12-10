"Ik ben erg blij om Wouter te mogen verwelkomen bij het team", reageert technisch directeur Luciano Murchio. "Hij brengt ervaring op het hoogste niveau, een sterke werkethiek, een moderne visie en een duidelijke persoonlijkheid mee. Hij zal een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de ploeg en onze doelmannen. Deze positie hebben we geïdentificeerd als een domein waarin een verandering nodig was om als vereniging een volgende stap te zetten. We zijn ervan overtuigd dat Wouter zowel op korte termijn een directe impact zal hebben, als mee zal bouwen aan onze langetermijnvisie en -doelstellingen."