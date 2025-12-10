10°C
Aanmelden
Sport
Brugge

Wou­ter Bie­bauw ver­vangt Neder­lan­der Ste­fan Too­nen als kee­pers­trai­ner bij Cer­cle Brugge

Wouter Biebauw

Archiefbeeld © Belga

Wouter Biebauw heeft na zijn vertrek bij Club Brugge al snel een nieuwe uitdaging gevonden. De 41-jarige West-Vlaming is namelijk door stadsrivaal Cercle Brugge aangesteld als nieuwe keeperstrainer en moet bij de Vereniging de Nederlander Stefan Toonen opvolgen, met wie de samenwerking na ruim drie jaar stopgezet werd.

Als voormalig profdoelman verdedigde Biebauw tijdens zijn spelerscarrière onder meer het doel van KV Mechelen, KV Oostende, KSV Roeselare en Beerschot. Bij de Ratten zette hij in 2022 een punt achter zijn carrière, waarna hij meteen aan de slag ging als keeperstrainer van Club NXT. Hij maakte in maart 2023 een overstap naar de A-kern, maar werd vorige week samen met hoofdcoach Nicky Hayen op straat gezet bij blauw-zwart.

"Moderne visie en duidelijke persoonlijkheid"

"Ik ben erg blij om Wouter te mogen verwelkomen bij het team", reageert technisch directeur Luciano Murchio. "Hij brengt ervaring op het hoogste niveau, een sterke werkethiek, een moderne visie en een duidelijke persoonlijkheid mee. Hij zal een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de ploeg en onze doelmannen. Deze positie hebben we geïdentificeerd als een domein waarin een verandering nodig was om als vereniging een volgende stap te zetten. We zijn ervan overtuigd dat Wouter zowel op korte termijn een directe impact zal hebben, als mee zal bouwen aan onze langetermijnvisie en -doelstellingen."

Belga
Cercle Brugge

Meest gelezen

Yves Vanderhaeghe
Sport

Yves Vanderhaeghe is opnieuw trainer: “Een trainer moet niet te veel dromen, hij moet resultaten behalen”
Pogacar01
Nieuws

Tadej Pogacar kiest voor frisse Waregemse coupe
701 BB RECHTS sportbeleidizegem
Nieuws

Sportclubs in Izegem voeren actie tegen stadsbestuur

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Thibau Nys WB

WB-leider Thibau Nys start zondag ook in Koksijde
216 BB Vanpraetspurs

Jurgen Vanpraet (ex-BCO) nieuwe general manager bij Kortrijk Spurs
Joaquin Seys blessure

Joaquin Seys (Club Brugge) sukkelt met enkelverstuiking
Emma Meesseman - Sportvrouw 2025

Emma Meesseman is voor tweede keer Sportvrouw van het Jaar: "Een mooie erkenning"
720 BB knokke thes

Knokke boekt in extremis een belangrijke 2-1 zege tegen THES Sport
Beeld Club Brugge Belga

Club Brugge wint onder Ivan Leko tegen Dender met duidelijke cijfers
Aanmelden