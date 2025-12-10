Wouter Biebauw vervangt Nederlander Stefan Toonen als keeperstrainer bij Cercle Brugge
Wouter Biebauw heeft na zijn vertrek bij Club Brugge al snel een nieuwe uitdaging gevonden. De 41-jarige West-Vlaming is namelijk door stadsrivaal Cercle Brugge aangesteld als nieuwe keeperstrainer en moet bij de Vereniging de Nederlander Stefan Toonen opvolgen, met wie de samenwerking na ruim drie jaar stopgezet werd.
Als voormalig profdoelman verdedigde Biebauw tijdens zijn spelerscarrière onder meer het doel van KV Mechelen, KV Oostende, KSV Roeselare en Beerschot. Bij de Ratten zette hij in 2022 een punt achter zijn carrière, waarna hij meteen aan de slag ging als keeperstrainer van Club NXT. Hij maakte in maart 2023 een overstap naar de A-kern, maar werd vorige week samen met hoofdcoach Nicky Hayen op straat gezet bij blauw-zwart.
"Moderne visie en duidelijke persoonlijkheid"
"Ik ben erg blij om Wouter te mogen verwelkomen bij het team", reageert technisch directeur Luciano Murchio. "Hij brengt ervaring op het hoogste niveau, een sterke werkethiek, een moderne visie en een duidelijke persoonlijkheid mee. Hij zal een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de ploeg en onze doelmannen. Deze positie hebben we geïdentificeerd als een domein waarin een verandering nodig was om als vereniging een volgende stap te zetten. We zijn ervan overtuigd dat Wouter zowel op korte termijn een directe impact zal hebben, als mee zal bouwen aan onze langetermijnvisie en -doelstellingen."