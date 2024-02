In de Pays des Collines moet je al enkele jaren bij de pinken zijn in Kuurne-Brussel-Kuurne. Op de Hameau des Papins al scheurt alles onder impuls van Visma - Lease a Bike. Een dertigtal renners overleeft die putch.



Op de Bourliquet, de volgende van het Waalse drieluik, mennen Van Baarle en Van Aert het peloton. Die Bourliquet is nog vriendelijk als je hem vergelijkt met de kasseien van de Mont Saint-Laurent. 87 kilometer nog maar hier trekt van Aert al door. Lawrence Pithie, de Australiër kan hem volgen, net als de Bask Oier Lazkano en Tim Wellens die meeschuift. Achter hen volgt een tiental. Met Van Baarle, Jorgensen, Laporte en Benoot. Die moeten eigenlijk niet rijden. Skjuins, Alaphilippe, Campenaerts, Theuns, Mohoric en co, zij wel.



Naar West-Vlamingen is het redelijk ver zoeken, al doen we ons petje af voor Alec Segaert en Vito Braet. Net voor de Kruisberg komen zij met een groepje, met daarbij ook Girmay, aansluiten bij de achtervolgers. Op de Kruisberg is hun achterstand op de vier koplopers al richting de minuut aan het gaan. Jorgensen en Mohoric proberen in de achtergrond te naderen, maar dit is allicht een chasse patate.



Op de Trieu, de voorlaatste helling, weet Van Aert, hier kan ik nog eens schudden aan de boom voor ik naar de Teide trek. Pithie is de appel die uit de mand valt. Lazkano en Wellens haken wel aan. Intussen lopen de verschillen ongelofelijk op. Van Aert, Wellens en lazkano vormen het podium en gaan richting de twee minuten. Achter hen pikt Pithie aan bij Mohoric en Jorgensen, zijn houden nog een beetje stand.



Nog daarachter volgen onder meer Alec Segaert en Vito Braet in een groepje geklopten. Alhoewel, Braet toont zich echt wel, de Zwevezelenaar, met Campenaerts en Wright probeert hij het peloton voor te blijven. Het gebeurt allemaal op een kleine vier minuten van de drie absolute smaakmakers van deze Kuurne-Brussel-Kuurne.

We gaan pokeren, typisch ook voor Kuurne-Brussel-Kuurne. Vier kilometer nog en Wellens onderneemt een eerste poging. Links van de weg. Van Aert weet dat hij moet alles controleren. Lazkano harkt zich weer in het spoor.

Uiteindelijk kwamen er verder geen echte aanvalspogingen meer. Van Aert won de spurt al bij al eenvoudig voor Wellens en Lazkano.