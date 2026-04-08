Wout Van Aert heeft z'n overwinning in Parijs-Roubaix goed gevierd, en daar hoorde uiteraard een goed pak friet bij. Van Aert en zijn ploeg Visma-Lease a Bike verblijven in hotel Blue Woods in Deerlijk en plaatsten daarom een grote bestelling bij frituur Happy Taste.
De bestelling, goed voor 46 personen, werd klaargemaakt tegen 20.00 uur 's avonds. Uitbaatster Joke Delmotte en haar dochter Margo leverden de frietjes persoonlijk af aan het hotel. Voor de twee supporters werd het een bijzondere ontmoeting. Wout van Aert nam de tijd voor een foto met zijn kassei en bedankte hen met enkele bidons van zijn ploeg.