Wout van Aert viert zege in Parijs-Rou­baix met… friet­jes uit Deerlijk

Wout van Aert heeft zijn overwinning in Parijs-Roubaix gevierd met frietjes uit Deerlijk. De volledige ploeg van Visma-Lease a Bike liet een grote bestelling leveren aan hun hotel, tot groot enthousiasme van frituristen Joke en Margo. 

Wout Van Aert heeft z'n overwinning in Parijs-Roubaix goed gevierd, en daar hoorde uiteraard een goed pak friet bij. Van Aert en zijn ploeg Visma-Lease a Bike verblijven in hotel Blue Woods in Deerlijk en plaatsten daarom een grote bestelling bij frituur Happy Taste.

De bestelling, goed voor 46 personen, werd klaargemaakt tegen 20.00 uur 's avonds. Uitbaatster Joke Delmotte en haar dochter Margo leverden de frietjes persoonlijk af aan het hotel. Voor de twee supporters werd het een bijzondere ontmoeting. Wout van Aert nam de tijd voor een foto met zijn kassei en bedankte hen met enkele bidons van zijn ploeg.

Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Celien Tanghe

Parijs-Roubaix Wout Van Aert

Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting
Menen schrijft geschiedenis en wint voor het eerst de Beker van België
Langs de kasseien van Roubaix is het nu al feest: "de grote drie samen naar de sprint, dat zou mooi zijn"

