Alleman en Stosek zijn nu achtste in de stand op ruim tien minuten achterstand. De bekendste Belgische deelnemer is Greg Van Avermaet. Samen met ploegmaat Julian Siemons werd de voormalige olympische kampioen op de weg 22e in de tijdrit. In de stand zijn de twee 23e. De achtdaagse Cape Epic duurt nog tot en met zondag.