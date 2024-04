Het was opnieuw een goeie start in de tweede manche voor Vanluchene en Janssens die al snel wat voorsprong pakken op van den Bogaart. De broers Lielbardis zijn derde. Een zekere zege ligt voor het grijpen, tot Vanluchene in de absolute slotfase af te rekenen krijgt met motorpech. Einde verhaal voor de tweevoudige wereldkampioen, die zesde zal worden in de eindafrekening.

Van den Bogaart wint de reeks, voor de broertjes Lielbardis die wel de dagzege pakken in Portugal. Zij zijn meteen ook de eerste leiders in de stand voor het WK. Van den Bogaart is derde. Davy Sanders tiende. Half mei is de volgende afspraak, in het Nederlandse Heerde.