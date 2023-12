Vandenbogaerde komt 0-2 achter in de eerste set, maar wint die toch nog met 3-2. Daarna maakt hij teveel foutjes bij het uitwerpen op de dubbels, in een weinig hoogstaande wedstrijd. Ook Tricole gooit meer in de 5 en de 1 dan hem lief is, maar pakt wel de volgende drie sets, ook omdat Vandenbogaerde een beslissende dubbel vijf mist. Het WK-debuut van de Geluwse bouwvakker is dus na een dag al afgelopen.