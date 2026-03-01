Vermeersch was vorig jaar al zevende in Strade, maar deed nu nog twee plekken beter. "Vorig jaar was ik daar ook al heel trots mee. Maar als ik nu de top 10 bekijk, zijn dat nog meer klimmerstypes. Ik had niet verwacht dat ik daar mijn plek tussen had. Als ik zie tussen welke renners ik vandaag eindig, is dit toch een van mijn beste resultaten."

In de prefinale van Strade was er oorspronkelijk nochtans geen spoor van Vermeersch, die beetje bij beetje in de koers is gekomen. "Op de strook van Sante Marie zat ik een beetje te ver, en ik voelde dat ik daar ook op de limiet zat. Maar ik denk dat de renners voor me daar een beetje over hun toeren zijn gegaan."

Niet de zwaarste

Vermeersch was een van de weinige klassieke types in de top tien. "Maar ik ben natuurlijk zelf ook niet de zwaarste. Als je minder weegt dan zeventig kilogram, dan scheelt dat nog altijd een pak met de pure klassieke types van 75 kilogram. Ik heb altijd wel mijn weg gevonden in dit soort wedstrijden."

Voor de West-Vlaming komt er nu geen Tirreno-Adriatico, Parijs-Nice of Milaan-Sanremo, maar wel een hoogteprikkel in een hoogtehotel in eigen land. Nadien heeft hij een ruime reeks (semi)klassiekers in het noorden op zijn programma staan, te beginnen met Nokere Koerse en de GP Denain.