Vorig jaar versloeg Caleb Ewan in de sprint Tim Merlier en Gerben Thijssen, maar de Australiër zal dus voorlopig de laatste winnaar worden op de erelijst van de Grote Prijs Marcel Kint.

De organisatie krijgt het budget niet rond. "Het is een budget van meer dan 100.000 euro", zegt burgemeester Marc Doutreluigne. Hij wil met een nieuwe ploeg een doorstart maken. "Koersdirecteur Danny Bonte is bereid zich achter een nieuw project te scharen. Ik heb ook al contacten gehad met een bedrijf dat goed thuis is in de wielermiddens, en erover nadenkt de fakkel over te nemen."