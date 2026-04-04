De Hel staat in bloei, al is het maar de vraag of de rensters van AG Insurance-Soudal daar oog voor hebben. Bij de mannen van Red Bull-Bora-Hansgrohe alleszins niet, want met al dat stof is het vooral opletten geblazen. Het vertrouwen binnen de ploeg is groot, mede dankzij de derde plaats van Evenepoel in de Ronde. “We zitten eigenlijk al het hele voorjaar, sinds het openingsweekend, in een goede flow”, klinkt het bij ploegleider Sven Vanthourenhout. “Die knappe derde plaats van Remco in Vlaanderen helpt natuurlijk, maar de jongens hadden op zich niet meer nodig dan wat ze al hadden.”

Zonder uitgesproken kopman rekent de ploeg vooral op haar collectieve sterkte. “Ik zag deze week nog een overzicht passeren: een paar jaar geleden eindigden we met renners die zes, zeven, acht en negen werden. Nu zitten die samen in één ploeg, dat is veelbelovend. Met onder anderen de gebroeders Van Dijke, Jordi Meeus, Gianni Vermeersch en Laurence Pithie hebben we meerdere opties die we kunnen uitspelen. We mikken op een sterke collectieve aanpak, proberen met meerdere renners in de finale te geraken en het daar tactisch uit te spelen. Dan zien we wel of dat goed is voor een podiumplaats of een top vijf.”

"Je weet nooit"

Gianni Vermeersch maakt een gretige indruk. Naar eigen zeggen moet hij na enkele rustige dagen zijn benen weer op scherp zetten. Ook hij zat diep na de slopende Ronde, waarin hij knap tiende werd. “Twee jaar geleden werd ik hier zesde”, klinkt het. “Beter doen leek toen moeilijk, net zoals in de Strade, maar daar is het wel gelukt. Hopelijk lukt dat in Roubaix ook."

Pogacar, van der Poel, Van Aert, Pedersen, de grote vier gaan waarschijnlijk bakkeleien om de kassei, maar in Roubaix weet je maar nooit. "Als je de resultaten van de laatste tien jaar erbij haalt, daar staan altijd jongens in de top vijf of tien, die op een moment zijn vertrokken dat je het niet verwacht", klonk het bij Vanthourenhout. "Dus je moet er altijd vanuit gaan, dat in Roubaix heel veel kan." Vermeersch knikte. "Je moet er altijd rekening mee houden in Roubaix dat je ver kan komen. Altijd blijven rijden, want de kans dat er iemand terugkomt van voor jou, is altijd groter in Roubaix dan in een andere wedstrijd."