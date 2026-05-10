Wevelgemse Louise Seyhaeve voor de tweede keer op een rij kampioen met OH Leuven
Louise Seynhaeve in doel bij OHL
Vanmiddag pakte de Louise Seyhaeve, afkomstig uit Wevelgem, de landstitel in het vrouwenvoetbal met Oud-Heverlee Leuven. De 26-jarige doelvrouw hield de netten schoon in een 0-2 tegen Club Brugge, waardoor OHL zeker is van de landstitel.
Seynhaeve is een van de uitblinkers in de kampioenenploeg van OHL. Voor haar aankomst in het Leuvense stond Seyhaeve drie seizoenen lang onder de lat bij Zulte Waregem.
Victor Peeters