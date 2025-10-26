Enkele jaren geleden stond de affiche nog vol met West-Vlamingen, dit jaar vinden we er maar twee terug. Siebe Dewulf uit Houthulst bokst zijn allereerste profkamp. Hij staat tegenover de Moldaviër Ivan Guboglo.

Dewulf toont zich meteen gretig en deelt enkele rake klappen uit in de eerste ronden. Guboglo biedt af en toe wel weerwerk, maar het is vooral de West-Vlaming die het heft in handen neemt.

Zijn rake klappen worden uiteindelijk ook beloond door de jury en Dewulf pakt de overwinning.