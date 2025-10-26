Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Gisterenavond waren twee West-Vlamingen van de partij op het Allerheiligen Boksgala in de Izegemse sporthal. Siebe Dewulf uit Houthulst maakte er zijn profdebuut. Oostendenaar en Benelux kampioen Rasul Magomadov vocht de hoofdkamp van de avond.
De opkomst naar het Boksgala op Allerheiligen in Izegem is in een dalende trend. Steeds meer mensen uit Izegem blijven weg, maar toch was organisator Rudi Compernol gisterenavond tevreden.
Siebe Dewulf vs Ivan Guboglo
Enkele jaren geleden stond de affiche nog vol met West-Vlamingen, dit jaar vinden we er maar twee terug. Siebe Dewulf uit Houthulst bokst zijn allereerste profkamp. Hij staat tegenover de Moldaviër Ivan Guboglo.
Dewulf toont zich meteen gretig en deelt enkele rake klappen uit in de eerste ronden. Guboglo biedt af en toe wel weerwerk, maar het is vooral de West-Vlaming die het heft in handen neemt.
Zijn rake klappen worden uiteindelijk ook beloond door de jury en Dewulf pakt de overwinning.
Rasul Magomadov vs Andrei Sanjura
De tweede West-Vlaming van de avond heeft al wat meer naam en faam in de bokswereld. Rasul Magomadov is Benelux kampioen en na zes profkampen nog steeds ongeslagen. Hij staat in de ring tegen Andrei Sanjura, net als bij Dewulf ook een Moldaviër. Die is niet onder de indruk van de status van Magomadov en haalt een paar keer stevig uit.
De Oostendenaar neemt vooral in ronde vier en vijf het heft in handen. In de zesde en laatste ronde proberen beiden het nog, maar de partij wordt uiteindelijk beslist op punten. Het voordeel is voor Magomadov die zijn perfect rapport behoudt.