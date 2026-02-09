Aanmelden
West-Vla­ming Jar­ne Duy­ck loopt in klas­se tot 90 kg net brons mis

Jarne Duyck

Jarne Duyck (IJF 134) uit Ingelmunster heeft zondag op de European Open judo in de Sloveense hoofdstad Ljubljana net naast het brons gegrepen in de klasse tot 90 kilogram. Hij moest tevreden zijn met de vijfde plek, het beste resultaat van de acht Belgen die op de tweede dag van het toernooi in actie kwamen.

Na poulewinst was de Rus David Karapetyan (IJF 32) in de halve finales te sterk voor Duyck. In de wedstrijd om het brons zette hij de Fransman Eniel Caroly (IFJ 171) opzij met een ippon. In dezelfde klasse verloor Noah Christiaens (IJF 116) zijn eerste kamp. Karel Foubert (IJF 293) wist te winnen in de openingsronde, maar moest het onderspit delven in de tweede ronde. Remi Decorte (IJF 286) strandde in de klasse tot 81 kilogram in de eerste ronde.

Loïs Petit (IJF 29) was in haar klasse tot 48 kilogram vrij in de eerste ronde en won haar eerste kamp, maar struikelde in de kwartfinales. In de herkansingen was de Française Coralie Gilly (IJF 50), die later het brons pakte, te sterk. In dezelfde klasse eindigde het toernooi voor Maelys Dapa (IJF 118) en Lotte Vandevoort (IJF 261) in respectievelijk de eerste en tweede ronde. Erin Seynhaeve (IJF 268) ging ten slotte in haar klasse (-52 kg) onderuit in de tweede ronde.

Zaterdag was Gabrielle Bouvier in de klasse boven de 78 kilogram al goed voor een bronzen medaille, het enige Belgische eremetaal. Zeventien Belgische judoka's kwamen het afgelopen weekend in actie in Ljubljana.

Belga
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

